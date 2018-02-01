В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Сурайкина

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 855 тысяч рублей поступило в избирательный фонд кандидата на пост президента РФ Максима Сурайкина, почти 743 тысячи рублей уже израсходованы, сообщается в первом финансовом отчете кандидата, опубликованном на сайте ЦИК России.

Согласно опубликованным данным, 500 тысяч рублей поступили в избирательный фонд Сурайкина из собственных средств, еще 350 тысяч рублей — от выдвинувшей его политической партии "Коммунисты России".

По данным финотчета, почти 416 тысяч рублей были потрачены на организацию сбора подписей избирателей; 271 тысяча рублей — на проведение публичных массовых мероприятий.

Последним днем, когда кандидаты в президенты могли сдать на проверку в ЦИК подписи избирателей, собранные в их поддержку и необходимые для регистрации, было 31 января. Подписи в ЦИК представили шесть кандидатов: действующий президент РФ Владимир Путин, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии Роста", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал двух кандидатов на пост главы государства: лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина, которые не собирали подписи, поскольку выдвинуты от парламентских партий.