Депутат Госдумы предложил Ройзману стать наблюдателем от КПРФ на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин предложил председателю городской Думы, мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману стать наблюдателем от коммунистов на президентских выборах.

"Я надеюсь, что наши политики, возвращающиеся к вопросу о том, что не надо идти на выборы, встанут с нами рядом. И пользуясь этой трибуной, предлагаю Евгению Вадимовичу Ройзману стать наблюдателем от КПРФ на том участке, на котором он должен будет проголосовать, и проконтролировать ситуацию", — заявил Афонин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Выборы президента России пройдут 18 марта. КПРФ выдвинула на них беспартийного директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, ЦИК уже официально зарегистрировал его кандидатом в президенты РФ.