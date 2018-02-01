Москва готова принять наблюдателей ОБСЕ на выборах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Москва готова принять наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на предстоящих выборах президента РФ, все организационные вопросы согласованы, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разумеется, Россия, как это уже имеет место, подтвердила нашу готовность принять наблюдателей ОБСЕ на выборах президента РФ в марте. ОБСЕ установила рабочие контакты с ЦИК, и все вопросы, которые касаются организации наблюдения, согласованы", — сообщил Лавров на пресс-конференции с участием главы МИД Италии Анджелино Альфано.

Это первый визит Альфано в Россию в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), председательство в которой перешло к Италии 1 января 2018 года.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.