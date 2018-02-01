Выборы 2018

Более трех с половиной тысяч волонтеров собирали подписи в поддержку Собчак

13:4601.02.2018
Новости
(обновлено: 15:06 01.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВолонтеры в региональном предвыборном штабе телеведущей Ксении Собчак в Казани. архивное фотоВолонтеры в региональном предвыборном штабе телеведущей Ксении Собчак в Казани. архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подписи в поддержку кандидатуры Ксении Собчак на предстоящих президентских выборах собирали более 3,5 тысячи волонтеров. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель ее штаба Александр Белановский.

Работа Центральной избирательной комиссии. 30 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Осталось восемь: ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты

"За месяц команде удалось собрать 140 201 подпись", — сказал он и добавил, что все листы тщательно проверяли в региональных штабах, а потом в еще одном специальном штабе.

Сбор шел в 81 регионе страны, при этом в ЦИК сдали 109 тысяч подписей из 56 субъектов.

Проверка подписей

Для проверки подписей Центризбирком закупил спецтехнику и привлек экспертов-почерковедов, они будут работать в несколько смен. У каждого из кандидатов проверят по 60 тысяч листов, отобранных случайным методом. Проверка завершится не позднее десятого февраля.

С начала недели подписи сдали шестеро кандидатов: первыми в понедельник подали листы с автографами в поддержку Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. Во вторник в ЦИК принесли коробки еще трое: кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Сергей Бабурин, который баллотируется от "Российского общенародного союза".

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Волынец снимает свою кандидатуру с выборов

В среду, в последний день приема подписей, ЦИК ожидал восьмерых кандидатов, а пришли шестеро, и только двое из них представили нужное число автографов — Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Владимир Жириновский и Павел Грудинин выдвигаются от парламентских партий (ЛДПР и КПРФ соответственно), поэтому для регистрации им не надо было собирать подписи.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря.

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