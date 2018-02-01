ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации кандидатов на следующей неделе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком приступит к рассмотрению вопросов о регистрации кандидатов на пост президента РФ на следующей неделе, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению вопросов о регистрации кандидатов", — сказала Памфилова на брифинге в четверг.

Она отметила, что к 10 февраля ЦИК назовет фамилии тех кандидатов, которые будут зарегистрированы и войдут в бюллетень для голосования.

Последним днем, когда кандидаты в президенты могли сдать на проверку в ЦИК подписи избирателей, собранные в их поддержку и необходимые для регистрации, была среда, 31 января. Подписи в ЦИК представили шесть кандидатов — действующий президент РФ Владимир Путин, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии Роста", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал двух кандидатов на пост главы государства — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Павла Грудинина, которые не собирали подписи, поскольку выдвинуты от парламентских партий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.