Политологи предположили, какой будет явка на выборах президента России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Политологи согласны с последними данными соцопроса относительно высокой явки на выборах президента России в марте этого года, которая может составить порядка 60-70%, так как избирательная кампания вызывает интерес у россиян.

Согласно поросу ВЦИОМ за 26-28 января, явка на выборах президента может составить 71%. За Владимира Путина свои голоса готовы отдать 69,9% опрошенных, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,9%, за телеведущую Ксению Собчак — 1,2% респондентов.

"Кампания разворачивается довольно интересно, по мере того как будет расти внешнее давление и ажиотаж вокруг выборов, в том числе развязанный российскими оппозиционерами, я думаю, что народ проявит интерес к этой кампании, придет и проголосует. Тем более что это накладывается на традиционно высокое внимание населения к президентским выборам", — сказал РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

С ним согласен и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который отмечает, что процент может поменяться, так как до выборов еще полтора месяца и опрос показывает настроения россиян, но "они свидетельствуют об интересе к выборам". "Кампания людям кажется интересной, она не скучная. Это связано с тем, что выдвинуты яркие кандидаты, есть интрига, например если взять Грудинина. Думаю, что явка будет высокой, опасения на счет низкой явки не оправдаются. Вилка по явке — 60-70%", — сказал эксперт агентству.

По его словам, интерес вызывает вопрос, какая явка будет в крупных городах. "Если в Москве, Петербурге будет большая явка, это будет большой успех кампании", — добавил он.

Оба эксперта отметили, что рейтинги кандидатов в президенты не особо изменятся ко дню голосования, но разошлись во мнении относительно второго места.

"Раскладка дает общий тренд, который подтверждается раз за разом, думаю, в таких пропорциях все и будет. Втрое место, скорее всего, будет за Жириновским. Владимир Вольфович любит рывки на последних этапах кампании", — полагает Мухин.

При этом Миронов сказал, что Грудинин может претендовать на второе место, если у него не произойдет каких-то серьезных сбоев в ходе кампании. "Это новый игрок, который ярко заявил о себе… он вызывает интерес, к нему присматриваются, поэтому он имеет потенциал роста, может, не очень много, но он есть… Второе место, вероятнее всего, за Грудининым, вряд ли Жириновский серьезно вырастет. У Жириновского своя ниша, которая его и выбирает", — пояснил политолог.

Миронов также добавил, что потенциал роста есть и у Собчак, рейтинг которой может подрасти с 1,2%.

В опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре — 1800 респондентов, в январе — 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь).