МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ЦИК России и Ростуризм договорились сотрудничать в вопросах информирования россиян, которые в день выборов президента России окажутся за границей, о возможностях голосования на зарубежных участках, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Люди, кто пока за рубежом, на отдыхе, их количество тоже увеличивается. Сегодня мы подписали договор о сотрудничестве с Ростуризмом — в первую очередь, о тесном взаимодействии по вопросам, которые касаются информирования граждан, которые окажутся за рубежом", — сказала Памфилова журналистам в среду.

Она отметила, что за рубежом уже сформировано свыше 380 участков, где россияне смогут проголосовать в ходе выборов-2018, и не исключила, что число участков увеличится.