Восемь кандидатов в президенты продолжают участие в избирательной кампании

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Восемь кандидатов в президенты России продолжают участие в избирательной кампании: двое уже были зарегистрированы ранее, ещё шестеро сдали подписи избирателей, необходимые для регистрации на предстоящих выборах, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Все остальные, к сожалению, сошли с дистанции раньше, не смогли собрать подписи, они уведомили об этом Центральную избирательную комиссию", — добавила глава ЦИК.

В частности, за эти дни в ЦИК были сданы подписи избирателей в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина, кандидата от "Яблока" Григория Явлинского и выдвинутого "Партией роста" Бориса Титова. Также ЦИК принял для проверки подписные листы от Сергея Бабурина, который баллотируется от "Российского общенародного союза", кандидата от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина и Ксении Собчак, которая идёт на выборы от "Гражданской инициативы". Таким образом, она — единственная женщина, продолжающая участие в нынешней избирательной кампании по выборам главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, а значит, позади уже половина предвыборной гонки.