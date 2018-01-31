Памфилова рассказала об участках для голосования россиян за рубежом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Порядка 400 избирательных участков может быть открыто в 145 странах для голосования на выборах президента России в марте, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"Уже сейчас оборудовано свыше 380 участков за рубежом. Мы так полагаем, что их количество будем расширять и дойдёт до 400. Участки будут в 145 странах, достаточно разветвлённая ветвь", — сказала Памфилова журналистам.

По её словам, предполагается принять ещё ряд дополнительных мер, чтобы находящиеся за границей россияне смогли проголосовать на выборах.