В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в президенты могут попасть в бюллетень

МОСКВА, 31 янв — РИА новости. В бюллетене для голосования на выборах президента РФ будет не более восьми фамилий кандидатов, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В среду ЦИК России завершил прием подписных листов, собранных в поддержку претендентов на должность президента РФ.

"Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов — это максимально возможное число. Но окончательно (число кандидатов будет) после проверки подписей", — сказала Памфилова.

Она напомнила, что ЦИК должен завершить проверку подписей до 10 февраля.