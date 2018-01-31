МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Почти 16 тысяч человек в первый день приёма заявлений в территориальных избиркомах, многофункциональных центрах и на портале госуслуг, захотели воспользоваться новым механизмом голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"На четыре часа по московскому времени подано почти 16 тысяч заявлений. Я, честно говоря, такого большого объёма не видел, и абсолютное большинство заявлений написано через единый портал госуслуг — более 10 тысяч, и через МФЦ — 5 с лишним тысяч", — сообщил Булаев журналистам в среду.

"ЦИК выполнил очень важную часть своей работы по информированию людей о том, как они могут сориентироваться в этом избирательном пространстве, какие у них есть возможности, как этими возможностями можно воспользоваться. Мы надеемся, что набранные темпы не упадут, а наоборот возрастут", — сказал он.

Избиратели, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации, начиная с сегодняшнего дня могут подать заявление о включении в список избирателей на другом участке.

Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начинают принимать такие заявления от избирателей. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями граждане смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.