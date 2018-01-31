МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Почти 16 тысяч человек в первый день приёма заявлений в территориальных избиркомах, многофункциональных центрах и на портале госуслуг, захотели воспользоваться новым механизмом голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"На четыре часа по московскому времени подано почти 16 тысяч заявлений. Я, честно говоря, такого большого объёма не видел, и абсолютное большинство заявлений написано через единый портал госуслуг — более 10 тысяч, и через МФЦ — 5 с лишним тысяч", — сообщил Булаев журналистам в среду.
"ЦИК выполнил очень важную часть своей работы по информированию людей о том, как они могут сориентироваться в этом избирательном пространстве, какие у них есть возможности, как этими возможностями можно воспользоваться. Мы надеемся, что набранные темпы не упадут, а наоборот возрастут", — сказал он.
Избиратели, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации, начиная с сегодняшнего дня могут подать заявление о включении в список избирателей на другом участке.
Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начинают принимать такие заявления от избирателей. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями граждане смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.