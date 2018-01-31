В Иркутском облизбиркоме объяснили изъятие незаконной агитации за Грудинина

ИРКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Бюллетень газеты "Правда" изъяли у иркутских коммунистов в связи с тем, что рабочая группа по информационным спорам признала наличие в нем незаконных агитационных материалов за кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
Ранее Иркутский обком КПРФ сообщил, что полицейские 28 января изъяли в одном из помещений 42 тысячи экземпляров газеты "Правда".
"На заседании рабочей группы по информационным спорам было установлено, что в представленном бюллетене "Правда" есть признаки предвыборной агитации. При этом нет информации, что данный агитматериал был заказан и оплачен из избирательного фонда кандидата Грудинина, а значит, он является незаконным агитационным материалом", — заявил представитель облизбиркома, отвечая на вопрос о том, с чем связано проведенное изъятие.
По словам собеседника агентства, на заседании рабочей группы присутствовал Геннадий Калиновский — доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ. Он заявил, что Грудинин не является заказчиком этого материала и не имеет к его изготовлению и распространению никакого отношения.
В минувшую пятницу на заседании ЦИК Коммунистической партии РФ было вынесено предупреждение из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата Грудинина. ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации; Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов. Отмечалось, что поводом к обсуждению вопроса послужили несколько жалоб от других претендентов на президентский пост. Жалобы в ЦИК направили кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, а также "Коммунисты России", выдвинувшие на выборах-2018 Максима Сурайкина.
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