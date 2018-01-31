Наблюдателям БДИПЧ начали выдавать российские визы, сообщил источник

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские визы уже получили 60 долгосрочных наблюдателей из миссии БДИПЧ ОБСЕ, которые в начале февраля должны прибыть в страну для работы на выборах президента России, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Что касается долгосрочников, процесс начался, у 60 этих наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ есть визы, и документы на 60 человек поступили в ЦИК", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что для работы на выборах международные наблюдатели должны быть аккредитованы Центризбиркомом.

БДИПЧ приняло решение направить в Россию широкомасштабную миссию в 500 человек: 420 — краткосрочных и 80 долгосрочных наблюдателей. Кроме того, по сравнению с прошлыми годами они набирают особую группу "референты" — примерно 10-12 экспертов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.