Волынец написала в ЦИК заявление о снятии с выборов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от "Народной партии" Ирина Волынец написала в ЦИК официальное заявление о снятии своей кандидатуры с выборов-2018, передаёт корреспондент РИА Новости.

Волынец приехала в Центризбирком в среду днём и после короткого брифинга для СМИ, на котором она подтвердила, что снимается с выборов в пользу кандидатуры действующего президента Владимира Путина, подписала соответствующее заявление в присутствии члена ЦИК.

Изначально о решении сняться с выборов Волынец заявила утром в среду.

Ранее Волынец сообщила РИА Новости, что в поддержку ее регистрации на предстоящих выборах собрано 105 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Сегодня, 31 января в 18.00 по московскому времени ЦИК завершит прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства.