С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что готов к любым дебатам с оппонентами, в том числе с Владимиром Путиным, на тему состояния российской экономики.

"Я готов любую дискуссию вести, в том числе с Владимиром Путиным", — заявил он в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Псковской области в среду в Пскове.

Явлинский отметил, что в случае дебатов с Путиным, спросил бы его о создании современной экономической системы и шагах, которые можно было сделать ранее для решения проблем экономики, "когда было 150 долларов за баррель нефти".

Выборы президента России пройдут 18 марта. Явлинский во вторник представил в Центризбирком подписи избирателей, собранные в его поддержку, вместе с пакетом других документов, необходимых для регистрации на предстоящих выборах.