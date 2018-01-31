КПРФ направила в ЦИК десять жалоб на нарушения закона

УФА, 31 янв – РИА Новости. КПРФ направила 10 заявлений в ЦИК России и готовит материалы в суд о нарушениях законодательства в предвыборной гонке, заявил заместитель председателя партии Юрий Афонин.
"Мы уже на данный момент подали 10 заявлений в ЦИК, готовим материалы в суд и каждодневно фиксируем по пять-шесть грубых нарушений федерального законодательства. Мы их будет переводить в правовую плоскость. То есть, безнаказанно и безответственно эти выборы больше не будут проходить. У нас работает мощная команда юристов", — заявил Афонин на пресс-конференции представителей партии в Уфе.
Выборы президента России пройдут 18 марта. В среду, 31 января в 18.00 по московскому времени ЦИК завершит прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства.
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