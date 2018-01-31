Собчак сообщила, что подписи в ее поддержку проверили даже конкуренты

Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак, сдавшая в ЦИК в среду необходимые для регистрации на выборах-2018 подписи избирателей, сообщила, что подписи до этого прошли широкую проверку в присутствии наблюдателей и даже представителей штабов конкурентов.

В Центризбирком были представлены более 105 тысяч подписей за Собчак из 56 регионов России. Кандидат отметила, что все они были верифицированы. Задача штаба состояла в том, чтобы сделать проверку подписей максимально прозрачной, добавила она. По словам Собчак, к участию в этой процедуре приглашались наблюдатели, в том числе из штабов других кандидатов в президенты.

Кандидат @xenia_sobchak убеждает ЦИК принять ее подписи: "56 регионов страны хотят, чтобы я участвовала в выборах!" pic.twitter.com/RABTsXegt7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 января 2018 г.

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"И я горжусь, что на сегодняшний момент я единственный кандидат в президенты, который делал такую широкую проверку подписей вместе с общественными организациями, наблюдателями, даже с наблюдателями от конкурентов… Для чего мы это делали: чтобы сегодня, когда мы сдаём подписи, у нас приняли их, и ЦИК не мог сказать, как было не раз до этого, что подписи эти ненастоящие", — заявила Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В среду, 31 января в 18.00 по московскому времени ЦИК завершит прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства.

Для проверки подписей ЦИК закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен. Всего в проверке будет задействовано около 100 человек. У каждого из кандидатов будут проверять по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора "случайных чисел". В случае необходимости также "случайным методом" проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.

Помимо подписных листов на этапе регистрации кандидаты должны представить в ЦИК еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов.