Константинов заявил об отказе ПАСЕ прислать наблюдателей в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась прислать в Крым своих наблюдателей на выборах президента России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

"Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась прислать к нам в Крым своих наблюдателей. Ну что ж, обойдемся и без них. Будет достаточно наблюдателей от других международных организаций. Кроме того, за ходом выборов можно будет наблюдать в прямом эфире, с помощью 400 видеокамер, расставленных на избирательных участках", — написал Константинов на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, ПАСЕ, отказываясь прислать в Крым наблюдателей, "просто еще раз демонстрирует свои двойные стандарты".

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