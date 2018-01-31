В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Титова

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов во время передачи подписей в Центральную избирательную комиссию РФ в поддержку регистрации на выборах. 30 января 2018

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов во время передачи подписей в Центральную избирательную комиссию РФ в поддержку регистрации на выборах. 30 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов израсходовал на избирательную кампанию более 24 миллионов рублей, следует из финансового отчета, опубликованного на сайте Центризбиркома.

"Израсходовано средств всего 24 078 900,24", — говорится в отчете.

Всего на счет кандидата поступило 58 854 191,00 рублей, из которых более 1 054 171,00 миллиона являются добровольными пожертвованиями граждан.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Партия Роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах в 2016 года. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.