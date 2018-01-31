В Подмосковье открыли 108 пунктов приема заявлений избирателей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Московской области открылись 108 пунктов приема заявлений избирателей на президентские выборы, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Отмена открепительных удостоверений, применение которых долгое время вызывало серьезные претензии и нарекания наблюдателей, стала одним из самых долгожданных изменений в избирательной сфере, соответствующие поправки были приняты в прошлом году. Теперь гражданин, где бы он ни находился, может прикрепиться к любому избирательному участку, и для этого ему не нужно ехать в другой конец страны — туда, где он прописан.

"В рамках реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации на территории Московской области с 31 января 2018 года открылось 108 пунктов приема заявлений избирателей при территориальных избирательных комиссиях (ТИК) Московской области", — говорится в сообщении.

Эти пункты будут осуществлять прием заявлений избирателей с 31 января по 12 марта в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов.

"Одновременно с ТИК заявления избирателей принимаются и в 390 МФЦ Московской области, из них в 107 основных офисах МФЦ и в 283 территориально-обособленных подразделениях", — добавили в Мособлизбиркоме.

С 25 февраля в каждой участковой избирательной комиссии Московской области (за исключением расположенных в воинских частях) будет открыт пункт приема заявлений избирателей – более 4,2 тысячи пунктов приема заявлений.