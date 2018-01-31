Кандидат в президенты Михаил Козлов привез в ЦИК пять подарочных коробок

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат на должность президента РФ от Партии социальной защиты, психолог Михаил Козлов привез в Центризбирком пять коробок, упакованных как подарки, объяснив, что в них "то, что надо", передает корреспондент РИА Новости.
Среда, 31 января — последний день, когда ЦИК РФ принимает подписи у кандидатов на выборы-2018, которые необходимы для регистрации.
Кандидат приехал в Центризбирком в среду утром и привез пять коробок, упакованных в яркую праздничную бумагу, украшенную красными лентами. На вопрос журналистов, что находится в этих коробках, Козлов ответил: "То, что надо".
Выборы президента России пройдут 18 марта. Документы на регистрацию от кандидатов ЦИК будет принимать до 18.00 мск 31 января. После недавнего снятия своих кандидатур тремя претендентами на пост президента России участие в кампании продолжают 14 кандидатов. При этом двое выдвиженцев от парламентских партий, которым по закону подписи не требуются, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ. Таким образом, подписи избирателей для регистрации должны представить в ЦИК в общей сложности 12 кандидатов.
Кандидат в президенты Козлов принес в ЦИК подарочные коробки. Подписные ли там листы? Сам Козлов говорит:"то, что надо" pic.twitter.com/vTHkrUSKj5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 января 2018 г.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо заручиться поддержкой и собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.
Для проверки подписей Центризбирком закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен. Всего в проверке будет задействовано около 100 человек. У каждого из кандидатов будут проверять по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора случайных чисел. В случае необходимости также случайным методом проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.
Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.
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