Агурбаш намерена сдать подписи в ЦИК 31 января

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Претендент на участие в выборах президента РФ от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш сообщила РИА Новости, что намерена сдать в Центризбирком подписи в поддержку регистрации в среду.
Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что документы на регистрацию можно предоставлять с 27 декабря, последний день подачи — 31 января. По ее словам, регистрация заканчивается 31 января 2018 в 18.00 мск.
"Мы планируем в 12.00 мск приехать в Центризбирком. Нет, мы еще не до конца собрали подписи, я планирую их дособирать…", — сказала Агурбаш РИА Новости в во вторник.
Ранее в ответ на рекомендацию центрального совета партии снять свою кандидатуру с выборов заявила, что не намерена "сливаться" и до 31 января планирует собрать нужное количество подписей.
Также ранее Агурбаш заявила об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана. Она сообщила, что из-за этого приостановила сбор подписей, и подчеркнула отсутствие у нее второго гражданства. Как утверждает Агурбаш, она 12 января предоставила в ЦИК соответствующую справку от посольства Казахстана. Позже глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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