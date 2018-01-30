Кандидат от Партии соцреформ собрал подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Собирающийся выдвигаться на выборах президента России от Партии социальных реформ Станислав Полищук сообщил РИА Новости, что в поддержку его регистрации кандидатом собраны необходимые 100 тысяч подписей.

"Перебранных полностью по качеству 87 тысяч. Собрано достаточное количество, просто по качеству нам нужно определяться. В ЦИК приедем или в 13.00 мск или в 17.00 мск", — сказал Полищук РИА Новости во вторник.

Тридцать первого января завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента Российской Федерации. ЦИК России будет осуществлять прием подписных листов по факту их представления до 18.00 31 января.

ЦИК РФ 2 января разрешил Полищуку открыть избирательный счет, начать предвыборную кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Крайний срок их сдачи в Центризбирком — 31 января в 18.00 мск.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта.