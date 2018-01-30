ЦИК опубликовал финансовый отчет по избирательному фонду Явлинского

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Расходы избирательного счета кандидата на должность президента России от партии "Яблоко" Григория Явлинского составили 21,53 миллиона рублей, свидетельствуют данные финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Явлинского.

"Израсходовано средств, всего — 21 525 049, 88 рублей", — говорится в отчете.

По данным на 28 января 2018 года, общий объем средств избирательного фонда кандидата составляет 25 002 690 рублей.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.