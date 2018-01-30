Для голосования россиян на выборах-2018 откроют 382 участка в 145 странах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Более 380 избирательных участков для голосования россиян, находящихся за рубежом, откроются в 145 странах на выборах президента РФ в марте, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"До 26 января руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации за пределами территории РФ было образовано 382 избирательных участка на территории 145 стран, в том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура", — сообщил Булаев на заседании ЦИК во вторник.

Он отметил, что на выборах депутатов Госдумы в 2016 году россияне могли проголосовать на 372 участках за рубежом, в том числе также на семи участках в Байконуре.

В минувшую пятницу в основном завершилось образование зарубежных участков к предстоящим выборам, в исключительных случаях такие участки могут сформировать не позже 12 марта. Они создаются, как правило, в дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ за рубежом.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.