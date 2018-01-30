Путин призвал обеспечить интересы аграриев в вопросах использования земель

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Интересы людей, которые занимаются сельским хозяйством, должны быть обеспечены в вопросах использования земель, заявил действующий президент РФ Владимир Путин.
"У нас примеры есть, особенно это вокруг крупных городов, когда покупают задешево земли сельхозназначения, тут же переводят их в другую категорию — в земли поселений, и продают задорого. Вот такими манипуляциями нельзя заниматься. А все вроде как по закону и на конкурсной основе. Но, тем не менее, интересы людей, которые действительно занимаются сельским хозяйством, должны быть обеспечены", — заявил глава государства.
Он отметил необходимость решить две проблемы. "Первая — это должны быть приемлемые условия для людей, которые занимаются сельским хозяйством, и контроль должен быть обеспечен за целевым использованием этих земель", — сказал Путин.
Он также привел пример, что многие люди, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству, скупили земли и годами их не используют. "Нам, конечно, нужно решить вопрос о том, что делать с этой ситуацией. Надеюсь, что мы окончательные точки поставим в самое ближайшее время", — добавил он.
Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.
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