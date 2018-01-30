Путин призвал доверенных лиц не давать невыполнимых обещаний

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал своих доверенных лиц не давать невыполнимых обещаний на встречах с гражданами, все должно быть просчитано и реализуемо.
Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.
"Я сам этого никогда не делаю и вас тоже прошу очень аккуратно к этому относиться. Нельзя ни в коем случае давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять. К этому относиться нужно очень-очень ответственно, внимательно. Потому что люди ведь простят что угодно, только обман не простят", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Он отметил, что все обещания должны быть выверенными, просчитанными и реализуемыми.
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