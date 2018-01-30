Власти не принимают решения по бизнесу, не советуясь с ним, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правительство России принимает решения, касающиеся регулирования бизнеса, после обсуждения с участниками рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
"Не всегда правительству удается точечно отрегулировать принимаемые решения, но вы знаете, что мы в очень тесном контакте работаем со всеми бизнес-объединениями. Практически ни одно решение, связанное с какими-то последствиями для бизнеса, не принимается без предварительной консультации с соответствующими объединениями — они все участвуют в выработке этих решений", — сказал Путин.
По его словам, "не всегда, конечно, можно добиться стопроцентного согласия, но, тем не менее, правительство всегда к этому стремится".
"Баланс, безусловно, важен, один из этих балансов достигается в результате подписываемого трехстороннего соглашения, которое вчера, кстати, было пописано между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством — это важнейший документ в этой сфере", — заметил глава государства.
"За такими глобальными документами стоит много конкретных вопросов, которые требуют особого регулирования, особого внимания. Один из них — это поддержка экспорта, экспорт растет, высокотехнологичный, несырьевой экспорт — в прошлом году он вырос еще на 27%, это хороший показатель, говорит о сдвигах в структуре российской экономики", — заключил президент.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.
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