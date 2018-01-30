Нужно с уважением относиться к конкурентам на выборах, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Самовыдвиженец Владимир Путин призвал своих сторонников и доверенных лиц с уважением относиться к конкурентам и не говорить заранее о будущих результатах.

Путин во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

"Не будем говорить и о будущих результатах. О результатах нужно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее, как у нас в народе говорят: не говори "гоп" пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить. И надо с уважением относиться и к нашим конкурентам, к тем людям, которые представляют другую точку зрения — отличную от той, которую мы представляем. Но при этом продвигать свою повестку дня", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.