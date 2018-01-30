Запрет судимым баллотироваться не противоречит Конституции, заявил глава КС

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на закон, запрещающий ему баллотироваться на пост президента РФ, поскольку ранее уже четыре раза проверял эту норму, заявил глава суда Валерий Зорькин в Совете Федерации.
Баллотироваться осужденным за совершение тяжких преступлений до снятия судимости запрещает пункт закона о выборах, который уже несколько раз пытались обжаловать в КС РФ, пояснил Зорькин.
"Намного раньше, в 2013 году, мы приняли постановление и еще трижды принимали определение, и это была очередная жалоба. Конституции не противоречит такой запрет", — сказал глава КС РФ.
По его словам, суд с высокой долей вероятности будет принимать такие же решения по последующим жалобам до тех пор, пока не будет изменен упомянутый закон.
"Законодатель поступил конституционно, не дав права лицам, совершившим тяжкие — я подчеркиваю, не любые, а именно тяжкие — преступления, баллотироваться на должности", — добавил Зорькин.
Навальный уже исчерпал возможности обжаловать в российских судах решение ЦИК РФ, которая отказалась регистрировать инициативную группу для его выдвижения в президенты. Его кассационную жалобу отказалась рассматривать последняя инстанция — Верховный суд РФ. Оппозиционер уже заявил о планах подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Навальный имеет две условные судимости по тяжким статьям: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Виновным он себя не признал. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе – с хищением свыше 30 миллионов рублей.
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