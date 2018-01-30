Явлинский сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский сдал в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Подписные листы привезли в ЦИК в 40 коробках.
При помощи генератора "случайных чисел" отберут 60 тысяч подписей, а в случае необходимости — еще 30 тысяч. В течение десяти дней ЦИК проверит их, а также другие документы, которые представил Явлинский, и примет решение о регистрации.
Как кандидату от непарламентской партии ему нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, но не более 2,5 тысячи в одном регионе. На прошлой неделе политик говорил, что собрал порядка 167 тысяч подписей.
Желающие баллотироваться могут представить в ЦИК на 5% больше минимального, определенного законом, количества подписей, то есть у партийного кандидата Центризбирком примет максимум 105 тысяч, а у самовыдвиженца — не более 315 тысяч подписей.
На этапе регистрации кандидаты должны принести в ЦИК еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных счетов.
Документы будут приниматься до 18:00 (мск) 31 января.
Выборы президента пройдут 18 марта. Недавно три претендента на пост главы государства сняли кандидатуры, участие в кампании продолжают 14 кандидатов. Двое выдвиженцев от парламентских партий, которым не нужно собирать подписи, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.
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