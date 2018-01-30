ОП сможет направлять наблюдателей на любой участок в стране

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Общественная палата РФ сможет в ходе выборов президента России в марте направлять своих наблюдателей на избирательные участки и в территориальные избиркомы по всей стране, а региональные палаты будут делегировать наблюдателей только в пределах соответствующего региона, пояснил ЦИК России.

Центризбирком во вторник принял документ, разъясняющий порядок назначения наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат на выборах президента России в марте этого года.

"Общественная палата Российской Федерации при проведении выборов президента РФ вправе назначить наблюдателей в избирательные комиссии (территориальные, участковые), расположенные на территории любого субъекта Российской Федерации", — указано в принятом документе.

Что касается региональных общественных палат, то, как отмечено в разъяснениях, они "назначают наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ".

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.