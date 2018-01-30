Выборы 2018

ЦИК зарегистрировал еще 62 доверенных лица Путина

11:4330.01.2018
Новости
(обновлено: 12:00 30.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. 29 января 2018Президент РФ Владимир Путин. 29 января 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком во вторник зарегистрировал третий список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, в котором значатся 62 фамилии.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 62 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании в понедельник.

Ранее ЦИК уже принял решение о регистрации в этом качестве 259 человек, а чуть позже зарегистрировал еще 154 доверенных лица Путина. В конце минувшей недели пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что штаб передал в ЦИК третий список доверенных лиц из 63 человек.

Ранее в число доверенных лиц Путина уже вошли многие известные деятели культуры, среди них режиссеры Никита Михалков, Федор Бондарчук и Владимир Хотиненко, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Александр Калягин и Сергей Безруков, певица Ольга Кормухина, музыканты Сергей Мазаев и Николай Расторгуев, театральный деятель Эдуард Бояков, артист Юрий Башмет, эстрадный певец Лев Лещенко, певец Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия. Доверенными лицами Путина стали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Среди доверенных лиц есть и звезды спорта — фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, боксер Александр Поветкин, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В списке доверенных лиц Путина значатся бессменный ведущий телепередачи "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Леонид Якубович, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, адвокат, защищающий экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, Анатолий Кучерена, журналист Евгений Поддубный, политолог Наталия Нарочницкая, глава ФНПР Михаил Шмаков, правозащитница Ольга Костина, модельер Валентин Юдашкин.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 марта.

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