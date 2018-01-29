Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Работа волонтеров и общественников в избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина сыграла дополнительную позитивную роль в кампании по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Путина, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В понедельник листы с подписями избирателей в поддержку Путина были сданы в ЦИК России вместе с другими документами для регистрации кандидата. Папки с подписными листами, содержащими около 315 тысяч подписей, привезли в Центризбирком в 28 коробках.

"Часто политические активисты вызывают у людей отторжение, а общественники политически не ангажированы, вызывают больше доверия и стремление поучаствовать в их работе. Поэтому, мне кажется, эта роль волонтеров и общественников в штабе Путина сыграла свою дополнительную позитивную роль с точки зрения скорости сбора подписей", — сказал РИА Новости Чеснаков.

По его мнению, "это очень эффективная и быстрая кампания, которая позволила продемонстрировать, насколько уверенно работает штаб Путина".

"Мне кажется, ничего удивительного в такой эффективной работе волонтеров и общественников нет. Наоборот, подобного рода активисты являются наиболее активными и заинтересованными в получении результатов", — заключил Чеснаков.