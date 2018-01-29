Две трети россиян точно не проголосуют за Грудинина, показал опрос

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. 27 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. 27 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Свыше двух третей россиян исключают возможность того, что проголосуют за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на предстоящих выборах президента РФ, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

"Допускают, что проголосуют за Павла Грудинина, 17% россиян, исключают это 69% опрошенных", — говорится в опросе, опубликованном на сайте ФОМ.

Только 33% опрошенных слышали о Грудинине до опроса, 66% узнали о нем во время исследования. Из людей, ранее слышавших о Грудинине, 32% считают его "честным, порядочным", еще 18% — "нечестным, непорядочным", 50% затруднились ответить; 40% считают кандидата человеком "дипломатичным", а 12% — "недипломатичным, бескомпромиссным, склонным стоять на своём".

Отвечая на вопрос "какие люди будут голосовать за Грудинина", 18% опрошенных назвали его однопартийцев и приверженцев коммунистических идей, 12% — людей старшего возраста, а 50% затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет проводился 21 января в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. Были опрошены по месту жительства 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность опроса не превышает 3,6%.