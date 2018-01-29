Доверенные лица Путина обсудили проблемы детства и демографию

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Доверенные лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина в понедельник обсудили проблемы защиты детства, демографию и борьбу с бедностью, сообщила РИА Новости заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, ставшая одним из доверенных лиц Путина.

"С коллегами решили сосредоточиться на двух основных темах: решение демографических проблем и борьба с бедностью. Я также предложила акцентироваться на тех задачах, которые предстоит решать в рамках десятилетия детства. Это и модернизация детского здравоохранения, и система социальных лифтов для детей и подростков, и детских отдых, и профилактика детской инвалидности. Завтра итоги работы секции будут представлены остальным коллегам — доверенным лицам кандидата", — рассказала Гурцкая.

Она пояснила, что участники собрания доверенных лиц "разделились на группы, исходя из своих профессиональных или общественных интересов".

"Я принимала участие в группе Социальный сектор в Национальной медицинской палате. Было очень много ярких и содержательных выступлений. Среди спикеров хотела бы отметить Наталью Карпович — главу объединения многодетных семей Москвы, Дмитрия Поликанова — фонд "Соединение", Наталью Починок — ректора РГСУ", — также сообщила Гурцкая.