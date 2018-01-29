В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина на агитацию

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Большую часть расходов избирательного фонда кандидата на пост президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина составило распространение агитационных материалов, на эти цели ушло более 31 миллиона рублей, свидетельствуют данные первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Путина.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства идет на них как самовыдвиженец.
Расходы избирательного счета Путина составили 56,152 миллиона рублей.
Согласно документу, на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов израсходовано 31,779 миллиона рублей.
На организацию сбора подписей избирателей потрачено 4,374 миллиона рублей. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам — 18,771 миллиона рублей. Еще около 1,5 миллиона рублей пошло на оплату "иных расходов, непосредственно связанных с проведением (избирательной) кампании", 71 тысяча рублей — на оплату труда сборщиков подписей.
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