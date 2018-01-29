В Мурманске открылся предвыборный штаб Путина

МУРМАНСК, 29 янв – РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина заработал в Мурманске, сообщил РИА Новости активист штаба Антон Громыко.

"Штаб будет работать в будние дни с 9.00 до 18.00, но звонки мы будем принимать и в выходные дни. Сегодня уже обратилось несколько человек – кто-то хочет стать волонтером, кто-то обращается с проблемами", — сказал Громыко.

Штаб расположен в центре Мурманска. Его сопредседателями являются главврач областной клинической больницы Александра Будова, директор торгового порта Александр Масько и генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Избирательный штаб действующего главы государства собирается в понедельник передать в ЦИК подписи, собранные в его поддержку. Таких подписей собрано уже более 1,6 миллиона. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе. "Лишние" подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.

Документы на регистрацию от кандидатов, в том числе подписные листы, ЦИК России принимает до 18.00 мск 31 января. После их приема у ведомства есть десять дней для проверки на достоверность подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата. Таким образом, список кандидатов, которые попадут в избирательный бюллетень, вероятно, определится к 10 февраля.