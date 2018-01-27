Выборы 2018

Пленум КПРФ принял постановление о пропаганде программы Грудинина

16:3427.01.2018
Новости
(обновлено: 23:52 27.01.2018)
01020
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФКандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 27 янв — РИА Новости. Пленум КПРФ принял постановление "О коррупции в России и мерах по ее преодолению", которое, в частности, указывает партийным структурам пропагандировать предвыборную программу кандидата на пост президента РФ от КПРФ Павла Грудинина, в том числе его предложения по преодолению коррупции, передает корреспондент РИА Новости.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. 27 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Зюганов выразил протест от КПРФ после предупреждения от ЦИК

"Центральный Комитет КПРФ постановляет: Президиуму, секретариату, структурным подразделениям ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней наращивать работу в рамках кампании по выборам президента Российской Федерации. Активнее вести агитацию за кандидата от КПРФ, левых и национально-патриотических сил Павла Грудинина и широко пропагандировать его предвыборную программу, включающую предложения по преодолению коррупции", — следует из текста постановления.

Постановление также предписывает коммунистической фракции в Госдуме настаивать на применении в России статьи 20 Конвенции ООН ("незаконное обогащение") против коррупции и продолжить усилия по организации парламентских расследований в связи с наиболее резонансными коррупционными преступлениями.

Руководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. 27 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Зюганов назвал фильм "Смерть Сталина" провокационным и отвратительным

Согласно статье 20 Конвенции ООН, каждое государство-участник, при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы, рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение. При этом в статье поясняется, что под незаконным обогащением понимается "значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать".

Пленум ЦК КПРФ, посвященный борьбе с коррупцией, проходит в субботу в Подмосковье. В пленуме, наряду с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и другими руководителями политического объединения, принимает участие беспартийный кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин.

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена