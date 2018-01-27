РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 27 янв — РИА Новости. Пленум КПРФ принял постановление "О коррупции в России и мерах по ее преодолению", которое, в частности, указывает партийным структурам пропагандировать предвыборную программу кандидата на пост президента РФ от КПРФ Павла Грудинина, в том числе его предложения по преодолению коррупции, передает корреспондент РИА Новости.
"Центральный Комитет КПРФ постановляет: Президиуму, секретариату, структурным подразделениям ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней наращивать работу в рамках кампании по выборам президента Российской Федерации. Активнее вести агитацию за кандидата от КПРФ, левых и национально-патриотических сил Павла Грудинина и широко пропагандировать его предвыборную программу, включающую предложения по преодолению коррупции", — следует из текста постановления.
Постановление также предписывает коммунистической фракции в Госдуме настаивать на применении в России статьи 20 Конвенции ООН ("незаконное обогащение") против коррупции и продолжить усилия по организации парламентских расследований в связи с наиболее резонансными коррупционными преступлениями.
Согласно статье 20 Конвенции ООН, каждое государство-участник, при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы, рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение. При этом в статье поясняется, что под незаконным обогащением понимается "значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать".
Пленум ЦК КПРФ, посвященный борьбе с коррупцией, проходит в субботу в Подмосковье. В пленуме, наряду с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и другими руководителями политического объединения, принимает участие беспартийный кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин.
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