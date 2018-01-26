Избирательный штаб Путина передал в ЦИК третий список его доверенных лиц

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина передал в ЦИК третий список его доверенных лиц из 63 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
"Он сдан, находится в Центризбиркоме, ожидаем решения ЦИКа. Это 63 человека", — сказал Кондрашов.
ЦИК 12 января зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, в их число вошли Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Владимир Урин.
Еще 154 человека из второй части списка доверенных лиц ЦИК зарегистрировал 22 января, в их число вошли артисты Юрий Башмет, Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, спортсменка Елена Исинбаева.
Всего на данный момент список включает 413 доверенных лиц.
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