Избирательный штаб Путина передал в ЦИК третий список его доверенных лиц

Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018

Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина передал в ЦИК третий список его доверенных лиц из 63 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Он сдан, находится в Центризбиркоме, ожидаем решения ЦИКа. Это 63 человека", — сказал Кондрашов.

ЦИК 12 января зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, в их число вошли Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Владимир Урин.

Еще 154 человека из второй части списка доверенных лиц ЦИК зарегистрировал 22 января, в их число вошли артисты Юрий Башмет, Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, спортсменка Елена Исинбаева.

Всего на данный момент список включает 413 доверенных лиц.