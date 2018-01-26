Избирательный штаб Путина передаст в ЦИК подписи 29 января

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина собирается отнести в ЦИК подписи, собранные в его поддержку, 29 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

В поддержку самовыдвижения Путина на президентских выборах 18 марта было собрано более 1,6 миллиона подписей.

"Можем озвучить дату, когда понесем подписи: это 29-е число", — сказал Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.