Миронов не жалеет, что не участвует в предвыборной гонке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов не жалеет о том, что не принимает участие в предвыборной президентской гонке.

"Глядя на все, что происходит, я убеждаюсь, что принял правильное решение. Что же касается нашей работы в предвыборной кампании Владимира Путина: несколько десятков наших человек вошли в региональные штабы. Решается вопрос о вхождении наших людей в центральный штаб. Мы готовим публикации, где показываем схожесть нашей программы и "майских указов" президента", — сказал Миронов РИА Новости.

В конце декабря "Справедливая Россия" на съезде поддержала выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года. Партия не выдвинула своего кандидата, направила своих представителей для работы в избирательном штабе Путина и призвала всех членов и сторонников "Справедливой России" принять участие в избирательной кампании.