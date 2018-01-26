Памфилова ответила на сообщения о якобы поданном на нее заявлении в ГП

МОСКВА,26 янв — РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя сообщения о якобы поданном в Генпрокуратуру заявлении на нее, заявила, что рада тому, что граждане обладают такой возможностью — жаловаться на высокопоставленных чиновников.

"Его (человека) право: подал и подал. Слава богу, что у граждан есть такая возможность — подавать в суд, в прокуратуру на высокопоставленных чиновников",- сказала Памфилова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения, что некий гражданин написал на нее заявление в Генпрокуратуру за якобы незаконную агитацию в адрес одного из кандидатов в президенты.

Памфилова отметила, что одинаково относится и любит всех кандидатов на пост главы государства. "Они все замечательные",- сказала она.

"Если я заслужила, пусть меня накажут",- добавила Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.