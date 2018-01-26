Памфилова ответила на сообщения о якобы поданном на нее заявлении в ГП

МОСКВА,26 янв — РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя сообщения о якобы поданном в Генпрокуратуру заявлении на нее, заявила, что рада тому, что граждане обладают такой возможностью — жаловаться на высокопоставленных чиновников.
"Его (человека) право: подал и подал. Слава богу, что у граждан есть такая возможность — подавать в суд, в прокуратуру на высокопоставленных чиновников",- сказала Памфилова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения, что некий гражданин написал на нее заявление в Генпрокуратуру за якобы незаконную агитацию в адрес одного из кандидатов в президенты.
Памфилова отметила, что одинаково относится и любит всех кандидатов на пост главы государства. "Они все замечательные",- сказала она.
"Если я заслужила, пусть меня накажут",- добавила Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.