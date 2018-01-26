Четверть россиян стала больше доверять Путину, показал опрос

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Четверть россиян (27%) стала больше доверять президенту России Владимиру Путину за последний месяц, показал опрос "ФОМнибус".
Согласно данным опроса, всего о доверии президенту заявили 79% россиян. Если бы выборы главы государства состоялись в следующее воскресение, за Путина проголосовали бы 67%, за кандидатов от ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина по 6% респондентов.
Говоря о доверии к премьер-министру Дмитрию Медведеву, об этом заявили 38% респондентов, о недоверии — 51%, более четверти россиян (28%) стали меньше доверять главе правительства за последний месяц, а 9% респондентов — больше. Равное число россиян (по 39%) оценили работу премьер-министра на своем посту как хорошую и как плохую.
Отвечая на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье, 50% россиян выбрали "Единую Россию", по 8% за КПРФ и ЛДПР. О своем доверии "Единой России" заявили 61% россиян, о недоверии — 28%. За последний месяц по 18% опрошенных заявили об увеличении и уменьшении степени доверия к этой партии. Больше половины респондентов (58%) оценили деятельность "Единой России" положительно, 24% — отрицательно.
Опросы проводились 20-21 января 2018 года. В них приняли участие 3 тысячи человек из 207 населенных пунктов.
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