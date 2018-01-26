В КПРФ не видят оснований для предупреждения со стороны ЦИК

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. КПРФ стоит на своей позиции в том, что нет юридических оснований для предупреждения ЦИК, заявил зампред ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин.

Ранее российский Центризбирком вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина.

"Мы стоим на своей позиции, никаких юридический оснований, связанных с избирательной кампанией, это решение не несет, потому что Грудинин никакого отношения к выпуску этого информационного бюллетеня (не имеет)", — заявил Афонин РИА Новости.