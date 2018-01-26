МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ЦИК России надеется, что журналистка Екатерина Гордон, которая решила снять свою кандидатуру с выборов президента, так как не желает участвовать "в фарсе и шоу", появится в избирательной комиссии и объяснит, что означают ее слова, сказала глава ведомства Элла Памфилова на заседании в пятницу.

Гордон ранее заявила, что не будет участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 18 марта.

"Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу… Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала… Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать… Логики не вижу, но надеюсь, что Екатерина Гордон придет… и объяснит, что это значит", — сказала Памфилова на заседании в пятницу.

По словам Памфиловой, у каждого соискателя на пост президента России свои цели, "видимо, она выполняет ту задачу, которую себе поставила в этой кампании".

"Я сама была первой женщиной, которая баллотировалась в президенты. Я пробивала лбом эту стену непонимания, неприятия, что женщина — президент… Я очень высоко ценю свой один процент, потом получала огромное количество писем, многих женщин это воодушевило на более активное участие в политике", — отметила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что всегда поддерживала стремление женщин заявить о себе в политике. "Мне очень жаль, когда происходят такие истории", — сказала она.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.