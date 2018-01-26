ЦИК вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда"

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Российский Центризбирком вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина.

ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации; Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов.

"Вынести политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ о выборах", — говорится в постановлении ЦИК России, принятом на заседании комиссии в пятницу.

В документе указано, что, поскольку избирательные комиссии принимают исчерпывающие меры по пресечению распространения незаконной агитации, Центризбирком не видит необходимости каких-либо дополнительных мер.

Однако, как отмечено в постановлении, в ряде регионов "материал аналогичного содержания размещается в периодическом печатном издании (зарегистрированном СМИ), что предполагает особый порядок реагирования (изъятие тиража СМИ возможно только по решению суда)".

Ранее рабочая группа ЦИК по информационным спорам рекомендовала вынести партии соответствующее предупреждение. Этот вопрос стал предметом рассмотрения на ее первом заседании в среду, поводом послужили несколько жалоб от других претендентов на президентский пост относительно распространяемого компартией материала. Такие жалобы в ЦИК направили кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, а также "Коммунисты России", выдвинувшие на выборах-2018 Максима Сурайкина.

Как сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина по итогам рассмотрения этого вопроса, рабочая группа по информспорам расценивает бюллетень "Правда" именно как агитацию, в том числе потому, что он на 90% повторяет официальный агитматериал кандидата Грудинина, который тот представил в Центризбирком.

При этом бюллетень КПРФ не был оплачен из избирательного фонда кандидата от компартии и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением. Именно поэтому было рекомендовано вынести КПРФ предупреждение со стороны Центризбиркома.

В минувшую пятницу представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину. В избиркоме Новосибирской области сообщили, что обнаружили в бюллетене признаки незаконной агитации и запретили его распространение. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов в свою очередь заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.