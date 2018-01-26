ЦИК отозвал Удальцова из списка доверенных лиц Грудинина

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ЦИК РФ отозвал Сергея Удальцова из списка доверенных лиц кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина, соответствующее постановление было принято на заседании Центризбиркома в пятницу.

"ЦИК постановляет аннулировать регистрацию и удостоверение отозванного доверенного лица Сергея Станиславовича Удальцова", — говорится в постановлении, принятом после рассмотрения соответствующего уведомления Грудинина.

Центризбирком ранее зарегистрировал 45 доверенных лиц КПРФ и 94 доверенных лица Грудинина. В число доверенных лиц кандидата вошли, в частности, журналист Максим Шевченко, экс-депутат Госдумы Александр Тарнаев, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его жена Анастасия Удальцова, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев, депутат Госдумы прошлых созывов Любовь Швец. В четверг Удальцов сообщил, что в результате технической ошибки попал в список доверенных лиц Грудинина, хотя должен был стать доверенным лицом самой партии, выдвинувшей кандидата. Он отметил, что ошибку устранят, а новые списки, по его словам, будут поданы в ЦИК в четверг или пятницу.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.