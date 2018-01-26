У Агурбаш нет препятствий для сбора подписей, заявила глава ЦИК

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у собирающейся на выборы президента РФ от партии "Альянс зеленых" Эльвиры Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей.

Ранее Агурбаш заявила об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана. Она заявила, что из-за этого приостановила сбор подписей, и сообщила об отсутствии у неё второго гражданства. Как утверждает Агурбаш, она 12 января предоставила в ЦИК соответствующую справку от посольства Казахстана.

"Никаких препятствий для продолжения сбора у неё (Агурбаш) нет, мы ждём, не надо приостанавливать, нет оснований для приостановки сбора подписей. Что касается проверки партии — это рядовая проверка, она затронула несколько партий. Это наша обязанность", — отметила Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, вопрос гражданства Агурбаш сейчас не стоит. "Все будем рассматривать в комплексе, когда получим все проверки… Нет никаких оснований на этом этапе приостанавливать сбор подписей",- добавила Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.