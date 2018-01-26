Волынец сдаст в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента 31 января

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Собирающаяся на выборы президента от "Народной партии России" глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что в среду, 31 января намерена сдать подписи в поддержку своей регистрации в Центризбирком.

"Отнесем 31 января", — сказала Волынец РИА Новости в пятницу.

Ранее она сообщила агентству, что в поддержку ее регистрации на предстоящих выборах собрано 105 тысяч подписей при необходимых законом 100 тысячах.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Волынец дважды подавала документы в ЦИК: в первый раз она выдвигалась от партии "Народ против коррупции", но 10 января получила отказ из-за допущенных при проведении съезда нарушений. Во второй раз ее своим кандидатом выдвинула "Народная партия России", и Волынец в последний для выдвижения день, 12 января, подала соответствующие документы в Центризбирком.

На этот раз ЦИК, рассмотрев документы, не нашёл нарушений и недочётов и принял положительное решение. В частности, был зарегистрирован уполномоченный представитель "Народной партии России" и уполномоченный кандидата по финансовым вопросам. ЦИК принял решение Волынец открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, при этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тысяч подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков подписей оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к этой процедуре кандидат мог лишь после открытия счета.